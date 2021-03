Ortografía para todos

¿Aterrizar en Marte?

Lo pillé en la prensa

“El Rover Perseverance aterriza en Marte. ¿Cuál es su misión?”.

Vuelvo después de dos semanas de pausa covidiana, déjenme usar ese adjetivo tan rebuscado, queridos lectores. No me contagié yo, pero sí mis seres queridos, sin consecuencias, gracias a Dios y a la ciencia. Por eso llego tarde, pero más vale tarde que nunca, a analizar el uso del verbo aterrizar en Marte. Obviamente el verbo “aterrizar” nació del sustantivo “tierra”. Y no es muy viejo, porque la...