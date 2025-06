Bueno, titulo como titulé porque el arte de titular se trata de llamar la atención del amable lector. Pero tengo seria distancia con la idea de hablar bien, y, en ese orden lógico, con la idea de hablar mal. No hay errores en el registro oral, que a esto me refiero aquí con el verbo hablar. Hay maneras de hablar, todas las cuales dependen del entorno, o, mejor, de los entornos donde convivió el hablante. Un médico habla como un médico, un campesino habla como un campesino... De sus maneras de hablar no puedo decir que una sea incorrecta y la otra correcta. No, no puedo, va contra profundos principios morales.

Prefiero distinguir entre la gramática académica, es decir, la que está en los manuales, y la gramática de la calle. No son enemigas, faltaba más: la gramática de la calle es la que alimenta a la gramática académica. Aquí, entonces, voy a hablar de la gramática académica, como ustedes lo esperan. Voy a hablar de lo correcto dentro de esa gramática

Primero. El dominio del verbo haber. Quien domina el verbo haber está un paso arriba en el dominio de la gramática académica. Está muy cerca de hablar “bien”. Quien puede evitar una construcción como Hubieron muchas personas y dice Hubo muchas personas. Más aún en conjugaciones en las cuales el “error” es menos notorio: no dice Habían muchas personas, sino Había muchas personas. No dice Han habido muchas personas, sino Ha habido muchas personas.

La gramática académica entiende que muchas personas es un complemento y que los complementos no concuerdan con los verbos. Por ello, había permanece en plural aunque se refiera a muchas personas. Los verbos concuerdan con los sujetos: Ellos habían comido mucho. Pero la gramática de la calle es más práctica, porque es el idioma mismo, y le dice a nuestro cerebro: Espere, plural con plural... Estas informaciones tan diferentes son las que explican que esta forma del verbo haber induzca a tantos “errores”. Claro, nuestro cerebro está hecho con la gramática de la calle. De niños no vamos a clases de gramática, sino que absorbemos el idioma en el entorno del hogar. Recuerden que ya arriba usé el sustantivo entorno.

Segundo. Estos “errores” dependen incluso de la región idiomática donde hayamos absorbido la lengua. De nuevo, el entorno, uno más amplio. En América cometemos este “error”, apenas perceptible: estamos conversando con varias personas y decimos Yo se los advertí (a ustedes, claro). Pero la construcción, si nos apegamos a los manuales, corresponde a Yo se lo advertí (a ustedes). El pronombre acusativo lo se conecta con aquello que advertimos, que es una cosa, una advertencia, no varias. No concuerda con ese ustedes tácito. Decimos también Yo compré un balón y se los di a los niños, en lugar de ... se lo di a los niños, porque lo es el balón, no los niños. De nuevo, la gramática callejera es más práctica y le dice al cerebro Conecte lo con ustedes. Conecte lo con los niños...