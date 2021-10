Preguntan los lectores

Mario Velásquez Sierra. Buenos días, señor Juan David. Escucho y leo frases como estas: “Un grupo de corredores llegaron retrasados a la meta”, “multitud de gentes se reunieron en la plaza principal”. Yo creo que lo correcto es usar los verbos “llegar” y “reunir” en singular. ¿Son correctas las frases en plural? Don Mario, son correctas así como están. Ahora, tengo que analizarlas, no puedo soltarlas así nomás porque nos empalagamos. Voy a empezar por la segunda, y voy a modificarla levemente: “Multitud de personas llegaron a la plaza” (y no quiero decir que el plural gentes sea incorrecto, pilas). En este caso, la única forma correcta es la del verbo en plural (llegaron). Ahora bien, y aquí empiezan los problemas, si le agrego un artículo, puedo usar el verbo en plural o en singular, y nos resulta lo siguiente: “Una multitud de personas llegaron a la plaza” o bien “Una multitud de personas llegó a la plaza”. Y esto pasa porque aquí puedo tomar una decisión libremente, mientras que en la primera no podía: puedo hacer la concordancia entre multitud y llegó o, si me da la gana, entre personas y llegaron. Miren que no es lógico esto: “Multitud de manos se unió”. No da, no funciona. Pero sí “Una multitud de manos se unió/se unieron”.

Vamos a la primera. “Un grupo de corredores llegaron retrasados a la meta”. Aquí solo nos funciona el plural por la presencia de retrasados. Pero sí tiene doble concordancia esta: “Un grupo de corredores llegaron a la meta” / “Un grupo de corredores llegó a la meta”. Aquí puedo darme el lujo de concordar a mi gusto: grupo con llegó o corredores con llegaron.

Lo pillé en Facebook

“Estoy seguro que fue un 3-1 y un 6-1 fabricado”.

Muy bacano este error (y bacano es con be, no con uve de vaca). Y digo que es bacano porque tiene un mito ortográfico, una norma que no existe, pero que muchos aplican. La estructura es “estar convencido de que tal cosa...”. La secuencia de que no es incorrecta per se, esa norma es falsa. Tenemos tres opciones: (i) que sea incorrecta, (ii) que su presencia cambie la idea o (iii) que sea absolutamente necesaria.

Voy a empezar por la última. (iii) Es necesaria en el ejemplo de arriba: estoy convencido de que, por cuanto la pregunta no puede ser “¿qué estoy convencido?”, sino “¿de qué estoy convencido?”. (ii) Vamos en reversa. Una cosa es “Nos acordamos de que aquella fecha era sagrada” y otra “Acordamos que aquella fecha sería sagrada”. Acordarse de es recordar algo y acordar que es llegar a un acuerdo, definir alguna cuestión. (i) No digo “Yo pienso de que” porque no me están preguntando “¿de qué piensas?”; la pregunta es “¿qué piensas?”.