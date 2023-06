Juan David Villa, editor y periodista

Después de una interrogación o de una exclamación, que van con ¿? y ¡!, ¿sigue mayúscula o minúscula? Ejemplo: “¿Cuándo llegaste? Te extrañamos mucho” o “... te extrañamos mucho”. “¡Qué alegría! Compartimos contigo” o “... compartimos contigo”.

Mario, si no hay otro signo entre el signo de cierre y la siguiente palabra, va mayúscula. Ese punto del signo sirve de punto y seguido, tanto el de la exclamación como el de la interrogación. Si ponemos una coma o un punto y coma, va minúscula. Mejor dicho, el signo de interrogación/exclamación no nos obliga a poner mayúscula. Así que también podemos hacerlo así: “¿Cuándo llegaste?; te extrañamos mucho”. (La coma no funcionaría aquí).

Gabriel Rojas. Tengo dudas con estas concordancias: “Después del impulso con la primera, segunda, tercera y cuarta generación de concesiones, el país entró en una incertidumbre”. / “Ni siquiera en un hecho de emergencia como la actual se agiliza una solución”.

La primera está perfecta. Sería muy forzado decir “... primera, segunda, tercera y cuarta generaciones de concesiones”. No. Entre otras, porque generación es parte de un nombre fijo: primera generación, segunda generación... En la segunda sí tenemos una fisura que merece un análisis. En “Ni siquiera en un hecho de emergencia como la actual se agiliza una solución”, la actual concuerda mejor con un hecho de emergencia, no tanto con emergencia solita. Luego, “Ni siquiera en un hecho de emergencia como el actual se agiliza una solución”. Claro, como emergencia está tan cerca, se nos confunde el cerebro. Incluso, Word señala como error a el actual (porque cree que debe entenderse con emergencia sola).

Pero se me ocurre otra opción: “Ni siquiera en un hecho de emergencia, como la actual, se agiliza una solución”. Con como la actual como inciso, y por lo mismo entre comas, siento que sí surge cierta concordancia con emergencia. ¿Qué opinan?

“Que viva la primera línea”.

Es este un acierto, que no un yerro. Muchos hablantes, quizá la mayoría, quizá, tienden a poner tilde sobre que siempre que está dentro de signos de exclamación. Es entendible, yo lo comprendo, porque si está dentro de una exclamación, pues parece que necesita tilde porque parece exclamativa. Pero no. El hecho de que esté dentro de la exclamación no significa que sea exclamativa. Y realmente el adjetivo aquí debe ser tónica, no tanto exclamativa. Hay palabras tónicas (con acento) y las hay átonas (sin acento, débiles). Que es tónica en Qué susto, Qué bonito... Pero no lo es en “Que viva la primera línea”. Aquí es átona, no tiene fuerza.

Alguna vez les hablé de ¡Que viva la santa! y ¡Qué viva la santa! En la primera yo deseo que la santa viva, por así decirlo. Le lanzo vivas, vítores a la santa, como en Que viva el papa, Que viva el rey... Que viva, que viva Cristo.

En la segunda me sorprendo de lo viva que es la santa. De lo avispada y ladina que es. Como cuando digo Qué bonito al sorprenderme por la belleza de algo.