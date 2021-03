Brasa entre cenizas

El CRIC fuera del plan de vacunación

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció que no se vinculará al plan nacional de vacunación (PNV). La decisión de los pueblos asociados al CRIC estaría soportada en que el PNV no tuvo consulta previa y el consentimiento informado, que es un derecho de la comunidad indígena. Sin vacunación...

Lo que Faltaba

El CRIC fuera del plan de vacunación

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció que no se vinculará al plan nacional de vacunación (PNV). La decisión de los pueblos asociados al CRIC estaría soportada en que el PNV no tuvo consulta previa y el consentimiento informado, que es un derecho de la comunidad indígena. Sin vacunación se afectarían las metas locales del PNV y, sobre todo, existiría el riesgo de que se presenten brotes en una comunidad desprotegida, que es terreno fértil para la expansión del virus. La decisión no es obligatoria y los comuneros que quieran pueden recibir la vacuna