¿Dónde está la Vicepresidenta?

El presidente Gustavo Petro terminó ayer su discurso de dos horas y 20 minutos en el Congreso y al bajar, a pesar de que allí estaba la vicepresidenta Francia Márquez, pasó de largo y no la saludó.

Francia Márquez, quien obtuvo 783.163 votos en marzo de 2022, fue fundamental en el triunfo de Petro. Pero ahora, como no le es útil, pasó al ostracismo.

Ni como Vicepresidenta, ni como ministra de la Igualdad, ha mostrado mayores resultados. Las relaciones con el presidente Petro se deterioraron en el famoso consejo de ministros televisado del 4 de febrero. Ese día Francia se despachó y le cantó la tabla. Le dijo que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Armando Benedetti, que había recibido un ministerio en papel que tenía que crear desde cero y que su departamento era uno de los más afectados por la situación de orden público, al punto de que sus tías le reclamaron que estaban mejor antes de que llegara su gobierno.

Las relaciones terminaron de agriarse tras la filtración de unos extraños audios del excanciller Álvaro Leyva en los que Leyva insistía en que Petro no estaba en condiciones de seguir dirigiendo al país, y mencionaba a Francia Márquez como su reemplazo natural. Eso bastó para que Petro considerara que la Vicepresidenta hacía parte de un complot, a pesar de que ella sacó un comunicado en el que lo desmintió categóricamente. Con solo revisar los escasos fragmentos que se publicaron sobre esos audios de Leyva se puede entender que la Vicepresidenta no tiene nada que ver.

Pero Petro no ha dejado de emprenderla contra ella. Este martes, en otro consejo de ministros televisado, la volvió a cuestionar: “La señora Vicepresidenta, que sale en las conversaciones leyvinistas, entonces me dice que se va y renuncia si yo pongo a Florián y a la señora Amaranta Hank”, dijo él refiriéndose a los nombramientos de los actores porno Juan Carlos Florián y Amarata Hank en el Ministerio de la Igualdad.

Florían fue designado viceministro de Diversidades, hecho que no le gustó a Márquez. Razón por la cual Petro la reprendió diciendo: “Nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno”. Una frase que no solo es un gesto racista de parte del Presidente, sino que va en contra del libre derecho de la Vicepresidenta a pensar y expresarse. Y ella no dijo nada.

Más allá de los choques, lo cierto es que la Vicepresidenta ha desaparecido del panorama nacional. Incluso otras mujeres le reclaman su silencio, la representante Lina Garrido, que dio un discurso fuertísimo como réplica de la oposición al presidente Petro ayer en el Congreso, le reclamó el estar tan callada: “La dignidad nunca se va a hacer costumbre porque usted ha permitido que la utilicen”.

Si bien, las actuaciones de los vicepresidentes en el país no han tenido tanta notoriedad, tal vez con la excepción de Germán Vargas, quien como vicepresidente del gobierno de Santos fue uno de los grandes impulsores de la infraestructura del país, lo que ha sucedido con Francia Márquez es deplorable. La primera mujer afrodescendiente en ocupar el segundo cargo más importante del país ha sido ninguneada en el gobierno del cambio y hace parte de los nadies que tanto prometía defender.

Lo que está pasando en Colombia se está replicando en otros países, como Ecuador y Argentina, donde las vicepresidentas se han convertido en funcionarias incómodas para los mandatarios. En Ecuador, la relación entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad se fracturó desde la campaña para la reelección a la presidencia. Abad denunció en varias ocasiones ser víctima de violencia política por parte de Noboa. La vicepresidenta expresó posturas diferentes frente al mandatario en algunos temas, quien la relegó y para deshacerse de ella la nombró embajadora en Israel.

En noviembre de 2024 el Ministerio del Trabajo decidió suspenderla por cinco meses del cargo, sin remuneración, con el argumento de abandono de trabajo durante tres días por no llegar a tiempo a Turquía. Días después, Noboa, quien acusó de traidora a Abad, la destituyó del cargo para evitar que asumiera la presidencia durante las semanas que estuvo en campaña para la reelección.

En Argentina, el presidente Javier Milei también está agarrado con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien ha acusado de traidora y populista por oponerse a muchas de sus drásticas medidas de ajuste fiscal, y de estar más cerca de la “casta”, a la que tanto ha atacado el mandatario.

Estos matrimonios forzados o por conveniencia para ganar las elecciones se han roto en mil pedazos con la convivencia diaria. En el caso de Colombia, falta ver qué papel jugará Francia Márquez en lo que resta del mandato, y si seguirá tragando sapos y aguantando los desplantes y ataques de Petro, o decide, como en el caso de las vicepresidentas de Ecuador y Argentina, denunciar los hechos que no comparte del Gobierno.