Duque en la ONU: un problema Maduro

“Los riesgos climáticos son una fuente de riesgos financieros. Fenómenos como las inundaciones en el medio oeste de EE. UU. no se pueden ver como una cuestión política, sino como algo real, físico”

Frank Elderson

Presidente de Network for Greening the Financial, al intervenir en el Bloomberg Global Business Forum, cumbre de Nueva York sobre cambio climático, citado por El País, de España.