El gigante hispano no firma cheques en blanco.

¿Quién se lo hubiera dicho a Donald Trump? Hace un par de años, el mandatario celebraba un idilio de película: el voto hispano, ese que históricamente le hacía ojitos al Partido Demócrata, se había mudado en masa a los toldos republicanos. En el 2024, Trump obtuvo el 48% del voto latino nacional, una cifra que le abrió las puertas de la Casa Blanca y le entregó en bandeja de plata los cinco principales estados clave. En distritos como el de la congresista María Elvira Salazar, en la siempre efervescente Florida, el hombre barrió con un impresionante 57% de los votos. Los analistas se rascaban la cabeza y en los cafecitos de Miami se hablaba de un romance duradero.

Pero como en los boleros, del amor al odio hay un paso, o mejor dicho, una promesa incumplida. Hoy, a dos meses de las elecciones legislativas, las alarmas no solo suenan, están que se revientan. Y la encargada de prender el botón de pánico no fue una opositora de izquierda ni una activista radical, sino la mismísima María Elvira Salazar, una de las voces republicanas más firmes del sur de la Florida. Con una franqueza que caló hondo, la congresista mandó un mensaje directo al despacho presidencial: “Señor presidente, algunos de sus esfuerzos para hacer cumplir las leyes de inmigración han ido demasiado lejos. Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en el 2024 se sienten hoy traicionados”.

¡Qué balde de agua fría! El mensaje toca la fibra más sensible de un electorado que ya representa a una de cada cinco personas en los Estados Unidos. La comunidad hispana es un gigante demográfico que define el rumbo de la potencia del norte. Y la realidad actual es que los demócratas acaban de duplicar la ventaja que tenían hace dos años en este crucial sector. El encanto se rompió por una libreta llena de cuentas pendientes.

Al regresar al poder, Trump prometió ponerle freno a una inflación galopante que encarecía el mercado y la gasolina, asegurando que mejoraría el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. Habló de ponerle el tatequieto a un gasto público que no para de inflarse como un globo sin control. Incluso prometió eliminar los impuestos sobre las prestaciones de la seguridad social, las propinas y las horas extras. Para el hispano madrugador, que se gana la vida con el sudor de su frente en la construcción, los servicios o el comercio, aquello sonaba a música celestial.

Sin embargo, el tiempo pasó y las promesas se quedaron en el tintero. La inflación sigue apretando el cuello de los ciudadanos y el costo de vida no da tregua. En el frente internacional, aquel candidato que juraba que terminaría los conflictos de Gaza y Ucrania en un abrir y cerrar de ojos, ha visto cómo la realidad desborda sus discursos de tarima. Pero el verdadero detonante ha sido el giro drástico y desmedido en las políticas migratorias.

Para la comunidad latina, la inmigración es un asunto de carne y hueso, de familias separadas y de vecinos trabajadores. Una cosa es buscar una migración ordenada y legal, algo en lo que muchos coinciden, y otra muy distinta es implementar medidas que se sienten como una persecución abierta contra su propia gente. Al cruzar esa línea, la Casa Blanca no solo rompió un pacto político, sino que hirió la lealtad de quienes le dieron su voto de confianza.

Mientras tanto, las huestes demócratas observan el panorama frotándose las manos, con cautela y pragmatismo. Aunque celebran el regreso de muchos “desertores” a sus filas, las bases de la izquierda tienen claro que este repunte no se debe a un amor ciego por sus ideales, sino al profundo desencanto con la mano dura de la Casa Blanca. Se sabe que el respaldo latino no es incondicional ni está asegurado para siempre. La gente exige propuestas económicas tangibles y protección real para las familias trabajadoras. Por eso, en los pasillos demócratas el ambiente es de un optimismo medido: es hora de recuperar la confianza perdida, sabiendo que este electorado exige más que promesas vacías.

El Partido Republicano se confió, creyendo que el idilio de 2024 era eterno. Olvidaron que el votante hispano es pragmático y exigente. El malestar cotidiano de sentir la xenofobia encima de ellos está pasándole factura a Trump. Si las alertas de María Elvira Salazar no provocan un timonazo urgente en Washington, el elefante republicano podría ver cómo ese decisivo 20% del electorado le da la espalda. En el tablero electoral estadounidense, despreciar la base que construyó el triunfo es la fórmula más eficaz para lograr el regreso de los adversarios.

El gigante hispano no firma cheques en blanco.