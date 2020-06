El pulso de la economía

Bandas suben cuotas extorsivas en Belén

Lo que Faltaba

En un problema de no acabar se han convertido las extorsiones en amplias zonas de Belén, donde la comunidad padece el azote de las bandas los “Pájaros, Juaquinillos, Cantarranas y Chivos”. En Zafra, por el impacto del aislamiento sobre las finanzas de los criminales, ahora a alias Pansuto, jefe de los “Pájaros”, favorecido por la impunidad, le dio por subir la “vacuna” a comerciantes y moradores a $400.000. Quien no pague en efectivo lo despoja de sus bienes. Esto debe tener remedio urgente. No hay derecho.