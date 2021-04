EPM, noble frágil

Los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, son eso: simples conceptos, opiniones. No obligan. No tienen fuerza normativa. Hacen mal @AlcaldiadeMed @QuinteroCalle y @EPMestamosahi en afirmar que nuevo Gerente no tiene incompatibilidad (no es inhabilidad), basados en Concepto de Sala de Consulta....