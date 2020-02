La edificación en 2020

En 2019 la economía colobiana creció un sorprendente 3,3 %, si se tiene en cuenta el complicado contexto internacional. El sector de la construcción fue la nota disonante, con su decrecimiento de 1,3 %. Este se explica por el desplome de la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (-7,7 %) que no pudo compensarse con la expansión de 10,7 % en la construcción de obras civiles (carreteras y vías de ferrocarril, entre otras). Es el segundo año que la edificación decrece, ya lo había hecho en 2018 con una caída de 0,6 %, respondiendo a un exceso de oferta en el segmento No VIS de vivienda de estratos altos, oficinas y comercial.

La debilidad de la edificación ha restado dinamismo al resto de la economía, es un sector que tiene importantes efectos multiplicadores sobre la industria y la minería locales, pues les demanda muchos de sus insumos, y que por sus características engancha mano de obra. Por definición, la edificación es una actividad que genera mucho empleo, su tecnología es intensiva en trabajo. Así las cosas, el impulso a la edificación es una de las claves para lograr que la economía pueda crecer más y lo haga con empleo.

Para 2020 las perspectivas sectoriales son buenas. En el segmento de mercado de oficinas y locales comerciales, se observa una incipiente recuperación. La alta oferta de oficinas se está absorbiendo y la vacancia se está disminuyendo, hay una tendencia muy dinámica en los proyectos co-working, que no son otra cosa que oficinas compartidas cada vez más versátiles y apropiadas para las necesidades de los emprendedores. También está aumentando la demanda por locales en los centros comerciales y por bodegas, con precios de arriendo que están al alza. Según Camacol (Cabañuelas 2020 ¿Qué le depara a la construcción el próximo año?), este componente de la edificación se recuperaría en 2020, en línea con la dinámica de la economía.

De otro lado, los indicadores coyunturales del sector vivienda muestran buenas señales. En el inicio de año, el indicador de la demanda, las ventas nacionales de vivienda crecieron 13,2 % anual (contra 2,5 % un año atrás), como consecuencia del buen desempeño de Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá. Se reactiva de esa forma la demanda de vivienda, con lo cual también los precios de la nueva están aumentando (7,2 % en diciembre del año anterior).

Así mismo, las licencias de construcción crecieron en todo el país (3,5 % de aumento), pero en especial en Bogotá (18,1 %), Valle (25,6 %) y Antioquia (6,1 %). Esto hace prever que la oferta no se va a quedar a la saga de la demanda y va a responder de forma adecuada, y por eso se está licenciando. El sector más dinámico de acuerdo con el censo de edificaciones del Dane, no proviene de las unidades de vivienda diferente de interés social, que registraron un decrecimiento anual en el último trimestre de 2,3 %, sino de las unidades de vivienda de interés social que aumentaron 7,4 %.

Se puede esperar un buen año 2020 para la edificación. Todo parece indicar que se absorbieron los excedentes de oferta y que las condiciones macroeconómicas (baja inflación, reducida tasa de interés) son adecuadas para la compra de oficinas y vivienda. Se espera que el despegue del programa gubernamental denominado Mi casa ya, con subsidio a la cuota inicial y a la tasa de interés, apuntale el crecimiento de la vivienda y, por ese camino, de la edificación.