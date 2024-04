En medio de la más grande crisis de migración en la historia de la humanidad, Gran Bretaña está siendo un curioso ejemplo de igualdad e inclusión: resulta que los líderes de las tres naciones que la integran, además del alcalde de Londres, son políticos de segunda generación de inmigrantes, en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas.

Estamos hablando de una nación donde el elitismo, el clasismo y el racismo se dejan ver con frecuencia en muchos segmentos de la sociedad y en el ejercicio de la política. Sin embargo, la coincidencia en el poder de estos británicos que no pertenecen al estereotipo que se tiene de un ciudadano blanco de ese país demuestran dos cosas importantes. Por un lado, que el origen étnico ya no es un hecho que define a los líderes políticos que compiten por llegar al poder. Y por el otro, que los ciudadanos ya no ven el origen o la religión como un impedimento para elegir a quién llevará las riendas del gobierno.

Pero como siempre somos seres llenos de contradicciones, en medio de esta explosión multicultural, paradójicamente, hay una base grande de votantes que abogan por leyes más duras contra la inmigración.

Los mismos líderes que mencionamos tienen distintas formas de encarar este tema. Rishi Sunak, primer ministro inglés, nació en Southampton y es descendiente de hindúes del Punyab; sus abuelos emigraron de lo que hoy son India y Paquistán, primero al África Oriental y de ahí a Inglaterra. Sunak tuvo acceso a los mejores colegios y universidades, trabajó en la City (corazón del mundo de los negocios), luego en el Tesoro y de allí dio el salto hasta el 10 de Downing Street. Su postura frente al tema migratorio es combativa y bastante rígida y se ha obsesionado con enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo. En ese orden de ideas cabe preguntarse qué habría pasado con sus antepasados al pisar suelo inglés...

Humza Yousaf, jefe del gobierno escocés y líder del SNP (Partido Nacional Escocés) desciende de musulmanes del Punyab que se asentaron en Glasgow. Pero a diferencia de Sunak, defiende la inmigración porque acepta que su país necesita mano de obra extranjera que pague las pensiones, suba el índice de natalidad y realice los trabajos que los nacionales no quieren hacer. Para él los inmigrantes son fuente de riqueza y parte fundamental de la supervivencia del país. Es importante señalar que Yousaf es el primer musulmán que preside un gobierno en Europa occidental. Y para adicionar a la cuenta, el líder de los laboristas de Escocia, por ende su rival en política, se llama Anas Sawar, y también es hijo de inmigrantes paquistaníes.

El nuevo político al mando de Gales es el laborista de Lusaka, Vaughan Gething, hijo de un veterinario galés que emigró a Zambia durante la época colonial y de una mujer de ese país africano que tenía una granja de pollos. Cuando esta pareja regresó con sus hijos al Reino Unido se estrelló contra el muro del racismo y les costó bastante integrarse en la rígida sociedad inglesa. Hoy, Gething es el primer hombre de raza negra al frente de un gobierno europeo.

Y en este grupo de altos dirigentes llamados british asian hay que destacar a Sadiq Khan, quien se presenta a la reelección por la alcaldía de Londres y es hijo de padres musulmanes que llegaron a Inglaterra cuando India y Paquistán se dividieron.

En las ciudades más pobladas, los británicos considerados blancos ya son minoría. Sin embargo, según datos del último censo, un 82 por ciento de los habitantes del Reino Unido son blancos y el 18 por ciento tiene orígenes étnicos, principalmente del subcontinente asiático y de islas afrocaribeñas, con lo cual es aún más impresionante el fenómeno político. Muchos inmigrantes pertenecen a sectores exitosos tanto en el ámbito social como económico. Cada uno de los líderes políticos de segunda generación de inmigrantes que hoy gobierna ha sido educado en las creencias y tradiciones de los países de origen de sus padres y declara abiertamente practicarlas.

Todo esto hace pensar que se avanza en el camino de la igualdad, aunque aún falta mucho camino por recorrer dadas las múltiples diferencias que todavía prevalecen. Lo que se conoce como el establishment británico es cada vez más diverso, pero a la vez no es posible ascender si no se ha ido a un colegio privado. La Cámara de los Comunes tampoco refleja todavía la diversidad de sus minorías étnicas, y el racismo en ciertas instituciones sigue siendo feroz, como en el caso de la policía que no trata igual a todos los ciudadanos.

De ahí que también se podría pensar que, en estos tiempos, la discriminación no va tanto en el origen étnico o racial de las personas, sino en la capacidad de su bolsillo. Pero ese es otro debate.

Pese a que todavía faltan muchas políticas que promuevan la inclusión y la diversidad, se respiran nuevos aires de auténtico multiculturalismo que pueden servir de ejemplo a otros países. No es común ver en Europa la presencia de tantas minorías étnicas en el poder y lo que vive el Reino Unido en este momento es un auténtico ejemplo de inclusión.