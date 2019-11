Las marchas del 21 de noviembre

Ecos y Comentarios

Juicio de responsabilidad fiscal por Hidroituango

El jueves pasado, la Contraloría General de la República anunció el inicio de proceso de responsabilidad fiscal contra quienes tomaron decisiones en el proyecto de Hidroituango. El proceso es por un total de más de cuatro billones de pesos e involucra a 34 presuntos responsables (ex gobernadores e Antioquia, ex alcaldes de Medellín, ex gerentes de EPM, ex miembros de junta directiva), como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución de la megaobra.

Según el ente de control, existió un “pecado original” en el proyecto, su mala planeación y deficiente ejecución, que puede atribuirse a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los directivos y exdirectivos ahora vinculados como presuntos responsables. En esas condiciones no pueden justificarse las cuantiosas inversiones que debieron hacerse como consecuencia de las situaciones que se generaron por esas falencias. Las inversiones afectaron el valor del proyecto y generaron un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo o pérdida en cerca de tres billones de pesos.

De otro lado, al no poder entrar en operación la hidroeléctrica en la fecha prevista, se genera un lucro cesante, con un nuevo daño al patrimonio del Estado, porque se dejan de percibir recursos por un poco más de un billón de pesos.

Los investigados deberán ser notificados y habrá de concedérseles la oportunidad para su defensa y explicaciones. No hay que hacer condenas anticipadas, y menos sin conocer los expedientes y las pruebas.