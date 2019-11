México, estremecido

No habrá más una política de guerra ni impunidad frente a los crímenes

“Ya no hay impunidad en el país. El que resulte responsable, sea quien sea, va a ser castigado. Eso que quede claro. (...) Ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia, no va...