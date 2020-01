Otro golpe en Venezuela

La normatividad colombiana no parece estar preparada para la regulación de realidades contemporáneas como los servicios ofrecidos por plataformas como Uber o Rappi. Las autoridades -y no solo ellas, los académicos también están llenos de incertidumbres- intentan atinar aplicando normas en materia de...

Ecos y Comentarios

SANCIONES A UBER, MIENTRAS USUARIOS SIGUEN USANDO LA PLATAFORMA

La normatividad colombiana no parece estar preparada para la regulación de realidades contemporáneas como los servicios ofrecidos por plataformas como Uber o Rappi. Las autoridades -y no solo ellas, los académicos también están llenos de incertidumbres- intentan atinar aplicando normas en materia de competencia -procedentes-, o como las derivadas de la legislación laboral ordinaria, pensada para relaciones jurídicas tradicionales entre empleadores y empleados. Entre esa indefinición jurídica de las nuevas realidades tecnológicas habrá tumbos jurisprudenciales pero no pueden limitar el desarrollo del país en nuevos modelos de negocios. La Superintendencia de Industria y Comercio sanciona a Uber -que puede recurrir las decisiones- pero la gente sigue usando el servicio. Quizás parte de la reflexión incluye el descontento con el servicio de taxis. El asunto, naturalmente, aparte de jurídico se vuelve económico y político.