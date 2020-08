Precedente del sistema interamericano,con hondos efectos

“Acepto con alegría esta nueva responsabilidad, que no la he buscado, ni siquiera la he deseado”.

RAFAEL CORREA

Expresidente de Ecuador, quien está fugitivo en Bélgica y tiene orden de captura vigente de la justicia de su país, al aceptar ser candidato a la Vicepresidencia de la República por una coalición de partidos de izquierda.