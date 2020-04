Protección al personal de salud

Todos los países afectados por la pandemia del coronavirus, lo sean en mayor o menor medida y sea que tengan sistemas de seguridad social en salud públicos, privados o mixtos, tienen puestas sus miradas en los médicos y en el resto del personal profesional encargado de la atención en salud, desde la directamente asistencial y terapéutica hasta la administrativa. Aunque, naturalmente, de forma principal en los médicos que atienden a los pacientes contagiados con el covid-19.

El seguimiento en tiempo real, diario y con acceso a múltiples fuentes de información, que muchas personas vienen haciendo en este período de confinamiento sobre la evolución de la pandemia en países como Italia, España, Gran Bretaña o Estados Unidos, muestra el servicio, al límite de la resistencia humana, de los médicos y el personal de la salud –enfermeras, auxiliares, laboratoristas, legistas, paramédicos y ambulancias, etc.– y la lucha por tener los medios e instrumentos necesarios para poder cumplir con las exigencias desbordadas de servicio.

Las galerías fotográficas compartidas en redes sociales con los rostros de los profesionales de la medicina, fallecidos luego de haberse contagiado del virus en ejercicio de su actividad, han conmovido profundamente a los italianos, los españoles o los estadounidenses, por mencionar solo tres de los países más afectados. En Italia y en España, precisamente, se ha consolidado el rito de aplaudir diariamente a todos los profesionales de la salud a las 8 de la noche desde los balcones, un gesto de la sociedad que tiene gran valor y que en Colombia también debería acogerse, de modo que ellos reciban el estímulo de las comunidades.

En nuestro país el sector de la salud viene preparándose a toda marcha. Hubo un fuerte impulso del sector privado, principalmente en las grandes capitales, para suministrar fondos destinados a dotación, compra de equipos y montaje de unidades de cuidados intensivos. El Gobierno ha expedido normas de emergencia económica y social para agilizar pagos para desatrasarse en el cubrimiento de las multimillonarias acreencias y deudas que azotan al sector. Y se hacen los mayores esfuerzos para producir y adquirir aparatos de respiración mecánica.

Hay preocupaciones justificadas de los médicos por el riesgo enorme al que se ven expuestos, máxime cuando el equipamiento que necesitan es escaso y no ha estado disponible con la urgencia que se requiere. Los médicos y personal de la salud no cuestionan en ningún momento la disponibilidad para hacer frente a la demanda de atención que se viene, pero tienen el derecho de exigir que se les dote de los elementos de seguridad y profilaxis necesarios para asistir a los pacientes y salvaguardar su propia salud.

La protección al personal de la salud no solo debe ser jurídico-normativa, sino profesional, laboral y social. Esta última, en forma de garantías a su integridad y erradicación de toda forma de discriminación como aquella que se ha manifestado en censurables actos de agresión e irrespeto al verlos con sus uniformes de trabajo. Si para esta pandemia lo primero es el autocuidado y la responsabilidad individual en el aseo y la distancia social para no contagiarse, cuando ello no basta y el virus ataca, pasando a ser necesario el ingreso a una clínica u hospital, son los médicos, enfermeras, auxiliares, paramédicos y demás profesionales, los únicos que pueden hacer cuanto esté a su alcance para salvaguardar la vida y salud de quienes están gravemente enfermos. Eso solo basta para activar todos los mecanismos de protección que requieren y merecen.