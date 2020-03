¿Se parará el mundo?

“¿Cómo controla uno una foto, cómo le hace uno un desprecio a un ciudadano que no conoce? El problema no es la foto, el problema es que haya después alguna relación o algo mal hecho. Y de eso no hay nada”.

ALICIA ARANGO OLMOS

Ministra del Interior, al explicar, a propósito de las informaciones sobre el “Ñeñe” Hernández, que ella participó “desde el día cero” en la campaña presidencial de Iván Duque y que en ella no hubo ninguna irregularidad.