Sensibles pérdidas para Colombia

Como se diría en términos militares, el ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo García, murió en acto de servicio. Estaba al pie del cañón, recorriendo las regiones y coordinando a las fuerzas bajo su mando, al momento de contraer el virus del covid-19.

Guardando las medidas de autoprotección que se han pedido a todos los colombianos, usando las mascarillas y manteniendo las reuniones que fueran posibles mediante videoconferencia, no obstante no se confinó en su despacho ministerial sino que siguió ejerciendo “mando en plaza”, y en todas las zonas donde la presencia de la institucionalidad y, en particular, de las Fuerzas Armadas, fue requerida, ahí estuvo, impartiendo instrucciones y escuchando a los gobernantes regionales, pero también apoyando a los uniformados y a sus comandantes.

Es más que justificada la tristeza y desolación que ayer se evidenciaba en el alto Gobierno, en el gabinete, y en las palabras del presidente Iván Duque. Era el ministro de mayor peso político en el gabinete y, de lejos, el de mayor trayectoria: ministro de cuatro carteras (Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional), embajador en cinco misiones diplomáticas (Austria, Rusia, la OEA, Bélgica y la Unión Europea), constituyente en 1991, alcalde popular de Cali, Alto Comisionado de Paz, etc.

Como precandidato del Centro Democrático en 2017 respetó escrupulosamente las reglas del juego y, escogido en consulta popular el entonces senador Iván Duque, apoyó con entusiasmo esa candidatura, por la que trabajó en primera línea, y luego en el Gobierno, designado para liderar la Cancillería y luego el Ministerio de Defensa, fue un ministro leal con su jefe y con el programa que los llevó al poder Ejecutivo. Actuó sin dobleces y se consagró a cumplir las metas que se fijaron en la campaña de 2018.

Las Fuerzas Militares y la Policía pierden a un líder civil que puso el pecho por ellas y las defendió también con lealtad institucional y con plena conciencia de su responsabilidad constitucional. Hay que tener temple y carácter para ocupar un cargo que conlleva de forma irremediable denuestos, ataques, calumnias y zancadillas de quienes montan su fuerza política y electoral en la deslegitimación sistemática de toda institución que signifique orden y cumplimiento de la ley.

Se suele hacer reconocimiento de la trayectoria de un líder más cuando fallece que cuando está activo y dispuesto al debate. Pero al ministro Trujillo García no le queda grande ninguno de los elogios recibidos ayer, pues le cabe el honor de ser enaltecido como un gran colombiano.

Junto con la desaparición del ministro también hay que lamentar el fallecimiento y reconocer la figura de Julio Roberto Gómez, el dirigente sindical víctima también del coronavirus. Ayer hubo recuerdo de sus indudables valores como dirigente, su papel fundamental en la defensa de los trabajadores y su permanente interés en su bienestar social.

Valga un recorderis de su talante con una anécdota que refleja su concepto de la responsabilidad que asumía como dirigente. En noviembre de 2019, época en la que apoyó por diversas razones las marchas sociales y manifestaciones, paró en seco a un dirigente político que llamaba una y otra vez no a la protesta sino a la insurrección y al estallido social. “Nada de oportunismos politiqueros, y me refiero a los trinos del senador Gustavo Petro. No se trata ni de anarquizar ni de incendiar el país”. Claridad, responsabilidad, sentido de patria sin doblegarse ni renunciar a sus principios, una voz sensata y dispuesta al diálogo que le hará mucha falta al sindicalismo y al país