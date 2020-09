terror contra adolescentes en Segovia

Las adolescentes no son botín de guerra y es acto de lesa humanidad someterlas o asesinarlas cuando tratan de evitar su instrumentación por los grupos armados. Duele, impresiona e indigna el asesinato de una niña de 14 años en Segovia, luego de que ella impidiera su reclutamiento, según el Ejército. Sus asesinos, no conformes con su muerte, luego exhumaron su cadáver en el cementerio local para crear escarmiento. Este acto de terror no admite impunidad, debe actuarse con celeridad para castigar a sus autores.