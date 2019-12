Autopistas de la prosperidad son de interés nacional, No solo de Antioquia

La Cámara Colombiana de la Infraestructura en su seguimiento a las concesiones de las 4G en Antioquia encontró que hay cinco puntos críticos, que no tenían definición y es fundamental resolverlos.

La primera reacción del Gobierno Nacional sobre este particular fue argumentar que no tenía plata. Dos, afirmar que en Antioquia se ha hecho mucha inversión. Puntos que no compartimos.

Es cierto que en el departamento se está ejecutando el 32 % de las vías 4G. Si bien están en territorio antioqueño, son de importancia nacional. No puede ser que frente a una inversión tan importante, como la que se ejecuta en la región, con gran vinculación del sector privado, las obras queden a mitad de camino por la falta de recursos. Son $1,66 billones, que es mucho dinero, pero frente a los $10 billones que se están invirtiendo, realmente vale la pena hacer y exigir el esfuerzo.

Insistimos, el plan es nacional. El puente de Bolombolo garantizará la conexión de todo el suroccidente colombiano con Urabá. Las vías Pacífico 1, 2 y 3, acercan al suroccidente de Colombia, incluyendo Buenaventura, Valle y el Eje Cafetero con Antioquia y Medellín, Urabá y el Caribe. El Gobierno debe entender que las obras son de interés nacional, no de los antioqueños.