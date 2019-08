Campañas no deben ser porque muere un ciclista, deben ser permanentes

No me siento segura, porque además de correr me transporto en la bicicleta al lugar de trabajo: uno puede ir bien, respetando las reglas, pero no falta el conductor imprudente. Ayer iba por el sector Mayorca, en Sabaneta, y un taxista me tiró el carro. Venía bien por mi vía, por la derecha, y en mi morral tengo un aviso verde fosforescente que dice que se respeten los 1.5 metros de distancia. Me cerró bastante feo. Por eso ando con mucha inseguridad y mucho miedo.

Yo soy del Huila, igual que Danna Méndez, la ciclista que murió el domingo. Entrené y corrí con ella. He estado bastante traumatizada con su muerte. Se toma conciencia cuando pasan las cosas. Las campañas no deberían ser cuando un ciclista muere sino todo el tiempo, siempre. Hay que ser precavidos y evitar más tragedias como esta.

También pasa que los ciclistas a veces no respetamos las normas: los semáforos en rojo, transitar por las ciclorrutas, usar los distintivos y el casco, no meterse entre los carros y estar bien adentro, por la derecha, en carretera.

Hay que tomar más conciencia de parte de conductores y ciclistas. Quienes van en carro o motocicleta deben pensar que los ciclistas tenemos familia. Y si uno es deportista, no quiere que esos sueños sean truncados en la vía.