En algún momento el alcalde también querrá usurpar las labores del Concejo de Medellín

La renuncia de los miembros de la junta de Ruta N muestra que lo que pasó el martes con EPM no es un hecho aislado, sino que es una conducta reiterativa por parte del alcalde. Estamos ante un alcalde que no respeta la institucionalidad, que no respeta los principios del gobierno corporativo y que pasa por encima de las juntas directivas de manera autoritaria.

Esto es muy peligroso porque también probablemente, en algún momento, querrá usurpar las labores del Concejo, que es la junta directiva de la ciudad. Así lo trató de hacer pidiendo facultades extraordinarias y para tratar de cambiar el objeto social de EPM que, en hora buena, tuvo que retirar porque se dio cuenta de que no había hecho bien en presentar un acuerdo de estos sin estudios técnicos ni de prefactibilidad.

Ruta N es fundamental para el desarrollo de la ciudad y lo que estaba pasando en esta entidad para los retos de 4ta Revolución Industrial estaba siendo empañado por un interés burocrático y politiquero del alcalde, que hizo que el gerente saliente se opusiera al caso.

La decisión de la junta me parece que es una decisión ética, respetable y sensata, pero también muy triste, porque pierde Medellín al perder personas tan importantes de la junta, como ocurrió con EPM.