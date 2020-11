Gerente del BR debe tener capacidad política para defender su independencia

El gerente del Banco de la República (BR) debe tener las capacidades técnicas. Eso quiere decir que debe saber de política monetaria, pero también debe tener la capacidad de entender que la política monetaria moderna no puede ser independiente de la política fiscal. En las presentes circunstancias, un gerente del BR, adicionalmente, debe tener capacidad política, eso antes no se consideraba, pero debe tener esa capacidad para los años difíciles que vienen, en los cuales se deberá defender la independencia del banco central, la inflación objetivo y la tasa de cambio flexible que son elementos centrales de la política monetaria. Esa defensa no es solo un problema técnico porque a quienes se debe explicar esto no siempre conocen esos elementos y es necesario tener la capacidad de explicarlos. Esperamos un gobierno promercado en las próximas elecciones, pero la difícil situación social y económica puede llevar a presiones sobre la independencia y, por ejemplo, que se quiera prender la maquinita de hacer billetes o, en otras palabras, que se haga emisión. El nuevo gerente debe estar en capacidad de poder capotear la situación de la mejor manera posible, con el fin de evitar los riesgos sobre la economía.