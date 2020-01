Hay disposición de las entidades, pero atender una crisis así lleva tiempo

“Se han hecho una serie de reuniones, desde nuestras competencias. Se hizo un comité de justicia transicional. Hoy (viernes) hubo reunión con el viceministro del Interior y Defensoría del Pueblo. Se concluyó que hay disposición de las autoridades competentes para avanzar en lo que corresponda a cada una. Pero estos procedimientos llevan tiempo y la que queda como víctima es la gente.

Hay urgencia de garantizar alimentación y albergue y otras necesidades por el desplazamiento. Entregamos unos mercados y estamos haciendo gestiones”.

“Son más de 1.000 familias, que con el paso de los días se está agravando. Los grupos armados ilegales tienen control más que todo en la zona rural del distrito y la población (...) nunca ha habido en la historia de Tumaco un desplazamiento como el que se vive hoy.

Las situaciones de violencia no son algo que se presenta como fenómeno reciente. El conflicto en Tumaco data de hace tres o cuatro décadas, debido a que llegaron los cultivos de uso ilícito, y los grupos al margen de la ley se alimentan del narcotráfico. Eso se suma al hecho de que hay un índice de necesidades básicas insatisfechas muy alto, las condiciones de vida son lamentables, no hay empresa, educación, salud y los cultivos lícitos no tienen mercado. Al final hay un escenario en el que la coca es una alternativa”.