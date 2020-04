HEMOS TENIDO UNA POLÍTICA MIGRATORIA FRATERNA. NO PODEMOS CAER EN LA XENOFOBIA

Han sido millones los venezolanos que han salido de su país en los últimos años. 1.7 millones han llegado a Colombia, otro tanto han llegado a Ecuador, a Perú o a Chile, y sabemos que es una población que ha sufrido mucho y que ve con ilusión el día que se restablezca la democracia y haya una perspectiva de recuperación para regresar a su territorio.

Nosotros, en lo que nos corresponde, hemos tenido una política migratoria fraterna y de atención. Hemos tratado de habilitar servicios de salud, educativos, servicios que permitan regularizar su situación laboral, y eso le ha merecido a Colombia un gran reconocimiento no solo a nivel mundial, sino de la población venezolana.

En nuestro país, no podemos referirnos a ellos de manera despectiva, ni referirnos a ellos como “venezolanos” que están allá, como si fueran personas que no participaran en nuestra sociedad. Por eso hemos tenidos programas de atención y hoy, en este momento tan difícil que estamos viviendo, queremos seguir buscando que esos niños que estaban en riesgo de apatridia y les dimos la nacionalidad venezolana, encuentren el alimento en un momento tan crítico. No podemos caer ni en la xenofobia ni en la estigmatización.