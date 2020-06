Importante que las obras del plan logren el impacto esperado

Desde Medellín Cómo Vamos acompañamos la formulación del Plan de Desarrollo a través de tres documentos: el Kit para la construcción del Plan, el documento de observaciones y recomendaciones al anteproyecto y tres propuestas de gestión pública local para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de la covid-19.

Sobre el Plan Medellín Futuro, recién aprobado, destacamos la inclusión del enfoque de reactivación económica y atención social producto de la pandemia. La priorización de obras de infraestructura como el Tren ligero de la 80, construcción de viviendas de interés social, infraestructura educativa y espacio público, donde se proyecta la creación de 156.000 empleos. Importante aquí que el inicio de obras sea oportuno para que se logre el impacto esperado.

Destacable la inversión en atención a la primera infancia Buen Comienzo, con metas ambiciosas en cobertura, nutrición y reducción de la desnutrición crónica.

No obstante, quedaron faltando dos aspectos relevantes: el Plan no bajó a proyectos y se queda en programas, lo cual dificulta el control social y político a la inversión pública; y aunque en el Plan se incluyeron los indicadores de la Agenda ODS 2030, la definición específica de sus metas no quedó planteada.