La precariedad del sector informal

“Si bien los trabajadores y las empresas quizás opten por operar en el sector informal para evitar impuestos o regulaciones, el 85 % de todos los trabajadores informales del mundo tiene un empleo precario en unidades de producción pequeñas, mayormente debido a la falta de oportunidades en el sector formal. Esto conlleva importantes consecuencias macroeconómicas. Primero, las empresas informales tienden a ser pequeñas, de baja productividad, y no contribuyen a la base tributaria. Por lo tanto, los países o regiones con un nivel más alto de informalidad también crecen por debajo de su potencial. Además, no recaudan impuestos suficientes y no pueden proveer bienes y servicios básicos a la totalidad de la población, lo cual acrecienta la informalidad. Segundo, es más probable que los trabajadores informales sean pobres y ganen salarios más bajos en comparación con sus pares del sector formal, tanto porque carecen de protección social y acceso al crédito como porque suelen tener un menor nivel de educación. Tercero, las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres no solo de tener un trabajo informal, sino también empleos en el sector informal en las categorías más precarias y de baja remuneración, en parte porque no tienen el mismo acceso a la educación y a los servicios de salud”