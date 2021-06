“En el corto plazo, la aceleración de los precios, explicada en buena medida por los efectos de base debería, al menos parcialmente, reducirse en los dos lados del Atlántico. No se privilegia la hipótesis de un retorno de las presiones inflacionarias, al menos mientras la recuperación de las economías no se beneficie de bases sólidas y que sus frutos se distribuyan de forma amplia. El componente subyacente de la inflación conservará muy seguramente un nivel superior al de antes de la crisis, sostenido, de una parte, por los efectos retardados de los productos de base y la reapertura de los sectores de servicios, pero limitada, de otro, por las dificultades estructurales y la fragilidad de la demanda... Sobre los mercados, los niveles de valorización requieren una vigilancia continua de los bancos centrales, que no tienen otra elección que la paciencia, sin poder ir corriendo detrás de una curva de inflación muy pendiente. El retorno de los efectos de base anuales sobre la inflación y los indicadores de crecimiento a partir del verano serán importantes de tener en cuenta para prevenir un ajuste muy rápido de las políticas monetarias que quieran contener las expectativas de inflación”