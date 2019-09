PUEDE EXISTIR DIFERENCIA ENTRE EL MONTO ASEGURADO Y LA INDEMNIZACIÓN

Esta es la respuesta positiva que los aseguradores, con base en las investigaciones y hallazgos que adelantaron de forma autónoma, concluyeron que la contingencia no estaba enmarcada entre las exclusiones de la póliza y por tanto tendrá cobertura. En este sentido, una vez cuantificado el valor del siniestro, y teniendo en cuenta los límites y condiciones establecidas en la póliza, los recursos serán reembolsados a EPM. Es importante hacer claridad que puede existir una diferencia entre el monto asegurado, el monto de la pérdida y la indemnización que finalmente se obtenga, es decir, el valor final reembolsado. Hecha esta precisión, EPM cuenta con un programa de seguros por US$ 2.556 millones para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos. También posee pólizas para cubrir el lucro cesante por el retraso de entrada en operación (dinero dejado de percibir por los daños derivados de la contingencia) por US$628 millones, montos que fijan la máxima responsabilidad de la aseguradora y que junto con las otras condiciones de la póliza tales como deducibles, límites, sublímites, coberturas adicionales, entre otros, darán el monto final a indemnizar. Si se hubiera evidenciado que durante la construcción no se actuó con diligencia o que el evento estuviera enmarcado en las exclusiones de la póliza, la compañía aseguradora hubiera podido objetar.