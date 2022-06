Para esa hora los números ya no le daban para una remontada, los titulares en medios eran a favor de su rival, y él se preparaba para pronunciarse por Facebook con una corta pero contundente transmisión que arrancó a las 5:26 de la tarde.

No fue así durante toda la jornada, ya que los primeros tres boletines lo dieron como presidente hasta las 4:20 de la tarde. Sin embargo, al final, con una diferencia de 700.601 votos –según el último boletín de la Registraduría–, Gustavo Petro le arrebató la Presidencia hacia las 5 de la tarde.

Dicha intervención duró un minuto, y en ella el excandidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción aprovechó para aceptar que “la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo al otro candidato”.

Por eso, como lo expresó en anteriores ocasiones, fue consecuente y aceptó el resultado. Según él, ese es el primer paso si se quieren tener unas instituciones firmes, algo que no se veía tan claro si Petro llegaba a perder. No obstante, seguido al reconocimiento, durante otros segundos felicitó al triunfador de la jornada y les agradeció a las 10’580.412 personas que votaron por él, de acuerdo al reporte #63 entregado por el órgano electoral.

Sin embargo, la certeza en esta jornada llegó hasta reconocer la derrota en las urnas, ya que al interior del equipo del ingeniero Hernández predomina la incógnita.

Por un lado porque aún no se sabe si se decantará por hacerle oposición de frente al nuevo jefe de Estado, y por el otro porque públicamente no salió a decir si va a aceptar la silla en el Senado que por norma le corresponde. Hasta el momento, de acuerdo a averiguaciones preliminares de este diario, la decisión del exalcalde de Bucaramanga va en el sentido de no hacerle el feo a su curul una vez pase la oleada electoral.