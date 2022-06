El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, aceptó responderle a EL COLOMBIANO todas las dudas que han caído en la última semana sobre su campaña por el escándalo de los llamados “petrovideos”. De paso –mensaje que ratificó en un comunicado en la noche de este martes–, aseguró que, si gana la Presidencia, entregará el poder en 2026. También les envió un mensaje a los empresarios: les dijo si se optan por irse tras sus reformas, que buscan aumentar la tributación, por fuera encontrarán impuestos más altos. ¿Cómo está en estas horas finales de la contienda? “La tensión va aumentando, los niveles de estrés aumentan. Yo quiero mantenerme visitando hogares desde la existencia misma de una familia discriminada en Colombia, como lo hemos hecho”. También es una recta final marcada por los llamados “petrovideos”, que la Fiscalía y la Procuraduría investigan. Según sus críticos, se confirmó una “guerra sucia” contra sus contradictores. ¿Qué tiene para decir? “Eso fue un medio que ha tomado partido por la candidatura de mi contrincante y no logra dimensionar, incluso, lo que tiene en sus manos. Lo que tiene en sus manos son más o menos 7 meses de interceptaciones de nuestras comunicaciones virtuales, con todo el desarrollo del proceso político que hemos vivido desde el principio. Es un watergate inmenso. La versión que el medio da de cómo consiguió esa información no es cierta, porque nosotros nunca grabamos y no existía una biblioteca o sitio de grabación. Nadie se las pudo entregar. Es una interferencia hecha desde lejos, desde fuera de la campaña, durante un largo periodo, por lo que no es un hacker cualquiera”. ¿Está diciendo que hackearon su campaña? “Pero es que eso es con mucho más poder que un hacker cualquiera”. ¿Lo infiltraron? “Pues esto obviamente se hace con hackers, pero la realidad es que nosotros pusimos la denuncia para que se investigue y, de paso, le pedimos al medio que no editara los videos y que toda esa información se hiciera pública. Se llegó a afirmar que habíamos previsto que militantes del Pacto irían a hablar con extraditables, y no. Nunca sucedió eso, pero sí hubo una noticia al respecto y en la reunión vía Zoom que editan del video lo que establece son las estrategias para defendernos de esa calumnia”.

Pero Roy Barreras reconoció que en esa grabación sí se referían específicamente a Piedad Córdoba... “Lo que estaba en manos de medios y nosotros nos enteramos es que habrían establecido la presencia de Piedad Córdoba visitando extraditables, cosa que cuando sale pública la noticia, y nombran a esas personas, esas personas dijeron que no era cierto. En medio de eso es que se ve esa conversación que no es más que la construcción de una estrategia para defenderse de una calumnia. La estrategia yo la terminé haciendo pública, que fue separar a Piedad Córdoba de la campaña. Después he visto otros videos con las conversaciones de un militante de base de la campaña, que es (Sebastián) Guanumen, a quien le siguen sacando versiones falsas. Lo muestran como si fuera el director de comunicaciones de nuestra campaña, y esa es una falsedad. Como en toda reunión política los militantes tienen derecho a expresar sus opiniones, algunas aceptadas y otras no. Pero las decisiones de campaña la toman los cuadros directivos, yo tomo muchas, y el director de comunicaciones de la campaña es Ántoni Gutiérrez Rubí”. Lo que se le oye a Guanumen, según sus críticos, es “guerra sucia” para atacar y acabar a sus contradictores. Y usted luego pide una campaña menos polarizada. ¿Respalda lo que se dice en esos videos? “Se pueden imaginar la cantidad de personas, miles de personas de un movimiento político cada vez más grande, porque esto no es un club cerrado, opinando de una manera o de otra, que es la esencia misma de un movimiento político. Lo que se ha hecho es escoger cuál da para tratar de perfilarnos como si estuviéramos haciendo esa destrucción. No. Entre miles de personas hay gente más o menos sectaria, que a veces plantean ataques que a veces no son los más acertados, a veces de manera equivocada y otros sí muy acertados”. Los videos dicen otra cosa... “Pero lo cierto es nuestra dirección estratégica, que ha consistido, en relación a este tema, en que ningún ataque se hace sobre la base de problemas de tipo personal o de vida privada. Nunca verán de parte de nosotros algo en ese estilo, porque eso es matar la libertad. Si vamos a atacar un proyecto político, se hace sobre la base de la verdad, no construyendo mentiras como es que nos atacan a nosotros”. Candidato, en los videos sí hay indicios de mentiras... “Vamos a poner el caso de Federico Gutiérrez, cuyo secretario de Seguridad, el señor Villegas. ¿Alguna mentira? ‘Fico’ se defendía preguntándome si el señor Villegas estaba preso, como queriendo decir que estaba sin proceso. Él fue condenado a 33 meses de prisión, cumplió su pena y está en libertad, pero fue condenado y él mismo confesó. Nuestra crítica a Federico es sobre cómo es posible que se le entregue la seguridad de Medellín a un miembro de una estructura narcotraficante”. Los videos muestran que ustedes querían igualar a Gutiérrez con el narcotráfico y culparlo por todo lo malo. Eso mismo pasó con Sergio Fajardo y con Alejandro Gaviria, ahora aliado suyo. ¿No es cuestionable? “Intentan construir un perfil del movimiento sobre la base de la opinión de un militante de base cuya opinión es de allá y puede ser sectaria o no. El sectarismo pulula en Colombia. A mí me gustaría que me atacaran por lo que yo digo, por lo que hicimos públicamente. En muchas de esas reuniones se terminaron rechazando las estrategias de uno u otro, porque no las considerábamos afines a lo que nosotros queremos, pero sacan los videos de las discusiones y no de nuestras decisiones, que es lo que al final se construye como estrategia real. En mi vida parlamentaria, de más de dos décadas, todos los debates que he hecho y los ataques que indudablemente he propuesto a una política pública, o lo que hice con la parapolítica, nunca se construyeron sobre la base de mentiras.

¿No reconoce error alguno? “Mentiras y miedo fue la estrategia de las campañas contra mí y sigue aún siéndolo. Y la estrategia nuestra fue, en el caso de atacar a algún oponente, hacerlo sobre la base de la verdad. Es decir, de que está incurso en un proceso de corrupción, comprobado o por lo menos con fuertes indicios para probarlo. Esa es nuestra línea de conducta y es lo que hago ahora que estamos muy preocupados por el tema de Vitalogic. Es que cómo se puede levantar la bandera de la corrupción cuando se está procesado ante jueces, ya no ante fiscales ante la seriedad de los indicios, en un negocio de una empresa cuyo propietario es un lavador de dólares extraditado a Rumania y con un soborno que se establece en un documento de notaría del hijo del entonces alcalde. Plantearse eso no es destruir, es el debate público. ¿Se va a elegir a un corrupto o a una persona que está en un proceso avanzado en corrupción?; ¿por qué estos temas no se pueden debatir? Las pruebas están”. Dar a entender que desvían la atención, ¿no es evadir responsabilidad? “No se puede analizar el contenido de los videos, porque se han rehusado a hacerlos públicos. Yo no tengo ningún temor. Ahí pueden ver si alguna vez he mencionado que me voy a reelegir, o que voy a expropiar, como sí, con millones de pesos, le han dicho falsamente a la gente que yo hago. No tengo nada que ocultar. Buscaban detener el crecimiento de la campaña”. Hay un diálogo con el expresidiario Xavier Vandrell, en el que usted lanza una alerta por el pago que hace Cristian Daes a alguien que trabajó con usted... “Nani Pardo trabajaba para nosotros antes de la consulta, hay que poner ese tiempo. En nuestras campañas ella no era nuestra comunicadora; ella empezó a trabajar en los primeros momentos que estábamos pensando en hacer la consulta. Ahora, ella ha sido empleada como cualquier ciudadano, y en este caso en una empresa de ellos, y eso no tiene nada que ver con nosotros. El señor Daes está apoyando al señor Hernández. A la gente no le dicen en qué fecha ocurre eso, y cualquier ciudadano piensa que es ahora, y ahora sí sería una irregularidad; pero no es ahora. Estamos hablando del año pasado. Ahí no hay irregularidad”.

El ecuatoriano Vinicio Alvarado, prófugo de la justicia ecuatoriana, junto a Petro y al catalán Xavier Vendrell, quien estuvo preso. Han asesorado a la campaña del Pacto Histórico.

“Cualquiera que se quiera ir de Colombia va a encontrar impuestos más altos” Usted dice que hay que quitarles exenciones a los 4.000 “más ricos” para una reforma y recaudar $50 billones anuales. ¿Los tiene identificados? “Claro. Si se deroga la reforma tributaria del 2019, la primera de Iván Duque, que era una reforma para llenar de exenciones a este tipo de personas de los sectores más poderosos del país. Estoy hablando de personas que jurídicamente son naturales y jurídicas. Si se deja el estado impositivo que había en el gobierno Santos al final del mandato, ahí ya no habría una serie de privilegios tributarios que reportarían entre $15 y $20 billones anuales. La reforma del 2019 fue tan mal hecha que le implica un sacrificio a los ingresos del Estado; el juego consistió en reducirles impuestos a los más poderosos bajo la tesis peregrina de que eso aumenta al empleo, pero nunca aumentó. ¿Quitarles esas “exenciones” solo a personas naturales? “El otro tema fuerte de mi propuesta es garantizar por ley que las petroleras y carboneras de Colombia, las grandes empresas, y aquí estoy hablando de personas jurídicas, no descuenten las regalías en el impuesto de renta, que fue una medida que se tomó con un fallo judicial que es muy onerosa para el Estado. Ahí hay como $10 billones. La reforma sí puede recaudar en su primer año $30 billones, en el segundo unos 50 y así mantener una mejor tasa de tributación”. ¿Todo esto no termina en una especie de susto que lleve a fugas de inversión? “La disminución del déficit fiscal es sustancial si queremos que prospere la economía. Los mismos empresarios tendrían que aportar un poco más en términos de los más poderosos. Quiero que se tribute más como personas naturales y no como personas jurídicas empresariales”.

Pero, ¿ya tiene identificadas a esas 4.000 personas? “Hay un secreto tributario y la declaración de renta está bajo reserva de ley. Pero aquí no es difícil saber de qué sectores económicos hablo: banqueros, petroleras, carboneras. Es allí donde se amasa buena parte de las rentas y donde se generaron privilegios tributarios odiosos; hablo de grandes propietarios de tierras que las dejan improductivas. No se trata de usar la tributación como una persecución a una persona, sino de establecer normas generales que nos permitan ir al pacto social que convoco para hacer las reformas que nos permitan vivir en paz”. ¿Eso no derivaría, como dicen analistas, en “caos económico”? “Si se miran las cifras de la Ocde, que es donde están los países a donde quisiera irse alguna persona, se ve que la tasa de tributación es mayor que la de Colombia. Es menor para empresas, pero es mayor para los propietarios de las empresas como personas naturales. Y, en general, la tasa de tributación es más alta. Cualquiera que se quiera ir de Colombia lo que va a encontrar es impuestos más altos”. De su propuesta de salud dicen que es volver al modelo del corrupto Instituto de Seguros Sociales. Y que a Colombia se le reconoce la cobertura. ¿Qué les responde? “Corrupción es lo que ha habido en este modelo de salud: Cafesalud, Medimas, 110 EPS quebradas, una deuda de $18 billones que no se les pagó a los hospitales, EPS en manos de paramilitares. No se puede comparar de una manera sesgada que el Instituto de Seguros Sociales, que era un sistema de aseguramiento con recursos privados, era corrupto y el actual modelo no. Son igual de corruptos. Pero esa crítica es infundada, porque no propongo volver al ISS”. ¿Entonces? “Lo que propongo es mantener el sistema mixto de atención en salud. A las instituciones prestadoras de servicios de salud con su consultorio, clínica u hospital públicos y/o privados los vamos a proteger, porque proponemos es un giro directo de la Adres. Al ser directo se les protege”. ¿Va a desprivatizar el sistema de salud? “Lo principal de nuestra propuesta no es desprivatizar servicios prestadores de salud, es quitar intermediaciones. Nuestra propuesta es montar el sistema preventivo de salud. El ISS nunca fue preventivo, fue asistencial. Y la Ley 100 y sus instituciones nunca han sido preventivas, son asistenciales. Lo nuestro implica un aparato público de prestación de servicios de salud a través de médicos que puedan llegar a cualquier hogar para encontrar formas de prevenir”. ¿Acabará con las EPS? “Se trata de un sistema preventivo y predictivo, cubriendo como un derecho universal. No es aseguramiento. A partir de ahí se pueden tener EPS”.

Gustavo Petro junto a Roy Barreras en uno de los polémicos videos filtrados a pocos días de la segunda vuelta.

“No me voy a reelegir”



¿Petro entrega el poder, si llega a ser Presidente, después de 4 años? “Es la pregunta de siempre. Entonces, yo propongo la tarea de si en las horas de conversaciones hay una sola, así sean 10 segundos, donde yo plantee que me voy a reelegir”. Pero cuál es su respuesta... “No, la respuesta es un no tajante. No me voy a reelegir”. ¿Quiénes son sus sucesores así gane o pierda la elección? “Para la fecha en que terminemos el mandato, en el 2026, debe existir un gran movimiento social y político con la capacidad de volver a ganar las elecciones. Todas estas fuerzas que se han aglutinado, sociales y políticas, van a disputar gobernaciones y alcaldías, y seguramente van a disputar la Presidencia en el 2026, y habrá candidaturas fuertes. Ya veo varias creciendo. Yo antes tenía la preocupación de que no veía cómo lo que yo había logrado alcanzando millones de votos podía alguien reemplazarme en esa tarea”. Ha mencionado a Francia Márquez y a Daniel Quintero... “Sí, indudablemente. Son figuras en ascenso, pero no se puede predecir. Francia va a depender de la calidad del Gobierno, de sus ejecutorias. Y Daniel Quintero de poder terminar bien ese mandato en Medellín. Y habrá más, porque habrá una manera o una competencia de establecer quién podrá continuar con mi gobierno si el pueblo colombiano libremente quiere”. Si pierde, ¿vuelve a la curul de la oposición en el Congreso? “Lo voy a pensar. Déjenme pensar de aquí al domingo en ganar, y ya miramos”.

4.000 personas que llama son los “más ricos” perderían exenciones tributarias.