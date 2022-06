La esposa del candidato presidencial Rodolfo Hernández, Socorro Oliveros, reconoció su admiración por la compañera del expresidente Álvaro Uribe y exprimera dama, Lina Moreno. “Espero que por eso no me vaya a meter en líos, pero no me interesa. Es una mujer que admiro, Lina Moreno de Uribe. La admiro enormemente, ese es mi perfil, además”, manifestó Socorro Oliveros.

La pareja del exalcalde de Bucaramanga aseguró que, si su esposo llega a la Casa de Nariño, le gustaría implementar una agenda similar a la que tuvo Lina Moreno en los ocho años que Álvaro Uribe estuvo en la Presidencia. Actualmente Oliveros es la gerente de campaña de Hernández.