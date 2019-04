Facebook le dice adiós a los test de personalidad

En su blog para desarrolladores, Facebook anunció que las “aplicaciones de utilidad mínima, como test de personalidad podrían no ser permitidas”. Eso sí, un vocero de la compañía le dijo a CNN Negocios que no serían eliminadas por completo, sino sujetas a un escrutinio más amplio.

El gigante de las redes aseguró que sacará de su plataforma una lista de interfaces de programación (APIs), que son herramientas que los desarrolladores pueden usar para hacer aplicaciones para la red social. Las apps que usen los códigos de la lista desaparecerán a partir de este 30 de abril.

Además, los desarrolladores no tendrán permitido solicitar permisos que no vayan a usar para enriquecer la experiencia de sus usuarios y los permisos previamente aprobados serán revisados e incluso eliminados, si las aplicaciones no los han usado en los últimos 90 días. Por ejemplo, cuando estos programas le piden permiso para acceder a la lista de sus amigos en Facebook antes de acceder al test, sin justificación alguna.

Estas determinaciones llegan más de un año después del escándalo de Cambridge Analítica, que expuso deficiencias en la manera en la que la red social manejaba y protegía los datos personales.

En marzo de 2018, la red reconoció que esa compañía de investigación política había tenido acceso a la información de más de 87 millones de usuarios a través de un test de personalidad aparentemente inocente llamado “This is my digital life” (Esta es mi vida digital).

Los usuarios que utilizaron esa aplicación le dieron a los desarrolladores permiso para conocer su ubicación, amigos, gustos, actualizaciones de estado y mensajes internos. Con base en el análisis de esa información, Cambridge Analytica desarrolló contenido e incluso noticias falsas que habrían podido tener incidencia en la victoria de Donald Trump durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Tras el escándalo, Facebook realizó cambios en las herramientas de desarollo de aplicaciones y anunció la eliminación de cientos de aplicaciones luego de investigar cómo estas utilizaban los datos de sus usuarios.

En la actualidad, la compañía de Mark Zuckerberg espera el resultado de una investigación de la Comisión Federal de Comercio estadounidense, que podría multarla por 5 mil millones de dólares por las fallas en el uso y protección de la información.