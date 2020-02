Hablamos con Marce, la recicladora youtuber y esto fue lo que nos contó

Y aunque le parezca increíble, a nosotros también, Marce es un personaje. La comunicadora bogotana Sara Samaniego personifica a la carismática recicladora como parte de un proyecto para hacer consciencia sobre el reciclaje. ¿Por qué Marce? Ella explica que es un nombre que no fuera el típico que nos imaginamos de un reciclador, un nombre cliché. Marce se puede llamar cualquier personas. El personaje lo cree 100% inspirada en los recicladores. Pasé mucho tiempo compartiendo con ellos, asistiendo a las jornadas , entendiendo sus dinámicas y sus sueños. Me dediqué a conocerlos como personas. He creado vínculos y me he conectado con el propósito de todos los recicladores que he llegado a conocer y aunque ellos no son conscientes que están ayudando el mundo, creo que son personas que entregan todo día a día, merecen ser escuchadas y visibilizadas, por eso fueron mi inspiración para crear a Marce, la recicladora.