Los audífonos inalámbricos que hay actualmente en el mercado

Las RF (radio frecuencias) de los dispositivos inalámbricos emiten radiación no ionizante, algo que preocupa a la comunidad científica que ha investigado el tema porque aún no son muy claras sus consecuencias, entre las que podría haber riesgos de aumento de radicales libres (agentes oxidantes del organismo) y déficit en el aprendizaje y la memoria. Por eso, la organización EMFscientist le pidió a las Naciones Unidas que inste a la Organización Mundial de la Salud a liderar la elaboración de directrices para proteger a la población de los campos electromagnéticos no ionizantes.