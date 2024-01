Así que no importa si se aprende un nuevo idioma desde niño, en la adolescencia o en la adultez, porque independiente del momento en el que se estudie, esa acción tendrá un aporte significativo en el desarrollo neuronal.

Es decir, “el aprendizaje se presenta como una de las principales actividades que contribuye a modificar nuestra estructura cerebral, ya que cuando aprendemos, nuestro cerebro reorganiza nuestros recuerdos, reforzándolos o eliminándolos en función de la importancia que tengan para nuestra supervivencia y para nuestro día a día; y es que, sin la plasticidad cerebral no seríamos capaces de cambiar conocimientos previos, establecer hábitos ni aprender cosas nuevas ”, comentó José Manuel Palomino, director del Máster Universitario en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera de la Universidad Internacional de La Rioja.

“Una lengua adicional a la lengua materna trae muchísimas ventajas. No solo les permite a las personas expandir sus conocimientos sobre el mundo, entrar en contacto con diferentes culturas, profundizar las interacciones sociales con otras personas, otras realidades, otras formas de sentir y de vivir; también les permite acceder a fuentes de información académica, científica y cultural diferentes a las que tenemos en español”, explicó Adriana González Moncada, profesora e investigadora de la Escuela de Idiomas de la UdeA.

* Mónica María Arcos, líder de bilingüismo del Centro Tecnológico del Mobiliario SENA, considera que la IA está cambiando la perspectiva que se tiene frente al aprendizaje de un segundo idioma, pero nunca podrá igualarlo. “ Mucha gente podrá convertir a este tipo de celulares en su mano derecha, pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene acceso a ellos, lo cual dificulta la interacción. Además, tengo la firme convicción de que siempre será necesario aprender otro idioma, pues una herramienta tecnológica nunca va a igual la espontaneidad de la fluidez del idioma, o sea, son ayudas que en su momento facilitan la comunicación y demás, pero solo hasta ahí, la necesidad de aprender un segundo idioma no se va a perder. Ninguna máquina puede competir contra el cerebro humano”.

Entonces, si bien es cierto que no se puede cerrar los ojos ante la tecnología, también es cierto que pensar que una máquina va a funcionar al 100 % sin que un traductor lo corrija, es un error, pues hablar inglés, francés o alemán, va más allá de sustituir unas palabras por otras, va en hasta encontrar el tono indicado de la conversación, su intención, su contexto, sus giros dialectales y regionales, y eso es algo que difícilmente la IA puede lograr.

“ Las personas bilingües tienen un cerebro más complejo que una persona no bilingüe ”, dijo González Moncada. Se refiere a que en la edad temprana se ha demostrado por ejemplo que los niños que adquieren dos o más idiomas a la vez desarrollan una capacidad mucho más amplia para concentrarse, para resolver problemas abstractos más fácilmente, y que muestran actividad en los dos hemisferios de una forma interesante e intensa.

* Dijo Antonio Moreno-Sandoval, catedrático de Lingüística y profesor del grado de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Madrid, en un artículo de El Confidencial, que “la IA alucina. Se inventa cosas que suenan bien, pero comete errores. Te permite agilizar y son muy convincentes, por lo que tienes que ser un experto para descubrirlo. Pero, insisto, el riesgo está en la alucinación. El problema no es la IA, sino pensar que con ella sola el trabajo ya está hecho”.

*Para Adriana González Moncada, que también es doctora en lingüística, aprender un segundo idioma en tiempos de la IA no es algo obsoleto: “El mismo miedo apareció cuando llegaron los computadores. La gente decía: ‘No necesitamos escribir más’, pero todas esas herramientas tecnológicas y ahora la IA, lo que hacen es facilitar la comunicación, pero no son accesibles para todo el mundo. Le funcionan a quién tiene el teléfono y lo puede usar, y esto de por sí es excluyente. Además, hay que tener en cuenta que la IA no es 100% exacta en el uso e interpretación de las lenguas”.