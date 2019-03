Segundo paciente libre de VIH, ¿qué significa?

Los médicos hablan de una remisión (ver glosario), aún no mencionan la cura. Ya son dos los casos de pacientes libres del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) luego de haber estado infectados. Pero los investigadores no cantan victoria. No todavía.

En 2009 se marcó el primer hito: investigadores en Alemania lograron eliminar el virus del cuerpo de un paciente. El 12 de febrero de ese año The New England Journal of Medicine anunciaba que se había curado después de un trasplante de médula con una mutación particular.

Se le llamó el paciente de Berlín porque apenas había datos sobre su identidad. Más tarde fue identificado como Timothy Ray Brown, de 52 años.

Este martes se conoció el segundo caso. Un informe publicado en Nature y realizado entre investigadores de la Universidad de Cambridge y la de Oxford, describe el caso de un paciente de Londres que ha estado en remisión por 18 meses después de que se suspendió su terapia antirretroviral (ARV).

El estudio detalla a un hombre masculino que prefiere permanecer en el anonimato y fue diagnosticado con una infección por VIH en 2003, que estaba en tratamiento antirretroviral desde 2012.

Los autores del estudio señalan que es demasiado pronto para decir con certeza que se ha curado del VIH y en rueda de prensa aseguraron que continuarán monitoreando su condición. Por eso Maria Teresa Rugeles López, coordinadora del grupo de investigación de inmunovirología de la Universidad de Antioquia, aclara la diferencia entre una cura funcional y una esterilizante. “En la funcional hay tan poco virus que este no alcanza a hacer daño”, apunta.

“Hasta el momento esta investigación –agrega ella– muestra el caso de una cura funcional, porque el virus no se ha buscado exhaustivamente en los tejidos que es donde generalmente se esconde, y solo han pasado 18 meses”.

Rugeles aduce que este es un tiempo importante, pero no suficiente, para hablar de una cura esterilizante como en el paciente de Berlín, que ya cumple un poco más de 10 años sin que se le detecte el virus.

Con cautela resalta la importancia de esta investigación que ve como un hito histórico que sigue abriendo camino a los investigadores en infectología y aclara que esta sería una vía interesante para quienes no lleven mucho tiempo infectados. Esto debido a que los casos de Londres y Berlín comparten una particularidad: solo tenían cepas de virus R5, a pesar de que esta es común en los casos de recién infectados.

En cambio, quienes llevan varios años con la infección son vulnerables a una forma de VIH llamada X4, que emplea una proteína diferente, CXCR4, para ingresar a las células. En otro caso que incluía el X4, este tratamiento no funcionó.