El avance de Google que podría revolucionarlo todo

De ser confirmada la noticia de que Google creó el ordenador cuántico más potente del mundo, cambiaría el mismísimo mundo. Se revolcarían las reglas de juego en campos como la química, la agricultura, los productos farmacéuticos, la logística, el transporte y las finanzas. Además, revolucionaría la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Cualquier sistema tecnológico, sea un celular, un semáforo, la creación de un medicamento o los protocolos de criptografías, dejaría de ser tal como se le conoce.

Un hito, que aún no ha sido confirmado. El viernes de la semana pasada el periódico inglés The Financial Times publicó un artículo en el que reveló que científicos del buscador habrían alcanzado la “supremacía cuántica”. Esto quiere decir que lograron construir una máquina cuyo procesador podría realizar un cálculo en tres minutos y 20 segundos, lo que le tomaría al ordenador clásico más avanzado de la actualidad –conocido como Cumbre– cerca de 10.000 años.

“Es un poder de cómputo realmente increíble”, explica el profesor Boris Rodríguez, doctor en física y especialista en teorías cuánticas. Como un mero ejercicio de ilustración, dice que es como comparar el poder explosivo de un kilo de dinamita con el de uno de uranio.

Los investigadores se basaron en un documento que la multinacional publicó a principios de la semana pasada en el sitio web de la Nasa, en el que afirmaba que lo había conseguido. Luego el paper fue retirado.