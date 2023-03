Equinoccio de primavera y otros eventos astronómicos que vienen

El Observatorio Astronómico Nacional de España precisó que para ellos, en Europa, es entonces cuando comienza la primavera: “Es la época del año en que la longitud del día se alarga más rápidamente. A las latitudes de la península, el Sol sale por las mañanas más de un minuto antes que el día anterior, y por la tarde se pone más de un minuto después. Como consecuencia, al inicio de la primavera, el tiempo en que el Sol está por encima del horizonte aumenta casi tres minutos cada día”, explicaron a Europa Press.

Este momento astronómico ha servido para mucho. Arango detalla que el equinoccio, desde la antigüedad, ayudó a demostrar la esfericidad de la Tierra, “también para medir la latitud a la que nos encontramos en la Tierra y ese cálculo se hace a medio día, pero no significa que a medio día esté en el punto equinoccial, simplemente que el medio día de ese momento es el punto en el que el sol está más cerca del equinoccio”.

Otra precisión que hay que hacer es que el equinoccio no se da el mismo día cada año ni a la misma hora, “las variaciones de un año a otro son debidas al modo en que encaja la secuencia de años según el calendario (unos bisiestos, otros no) con la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol”, dicen desde el Observatorio español y el astrónomo del Planetario añade que ese es uno de los fenómenos más importantes conocidos desde la antigüedad y que se llama “precesión de los equinoccios” y ha hecho que en algún momento se vean unas constelaciones en el cielo desde un lugar de la Tierra, pero otros miles de años antes no se veían desde ese mismo punto, “en otras palabras, el cielo que antepasados vieron desde un lugar no lo vemos hoy igual desde ese mismo lugar” y así también cambiará en el futuro.