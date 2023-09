La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) compartió un informe de estudio independiente sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), en donde ha confirmado su existencia.

Aunque la agencia aún está evaluando los hallazgos y recomendaciones del equipo de estudio, este jueves anunció su compromiso de contribuir al esfuerzo unificado del gobierno federal para investigar estos eventos al nombrar un director de investigación de UAP.

La NASA anunció el año pasado el lanzamiento de una investigación independiente, dirigida por un grupo de científicos y expertos en aeronáutica. Su objetivo no era analizar uno por uno los eventos observados ni intentar explicarlos, sino formular recomendaciones sobre cómo estudiarlos en el futuro.

Al respecto de por qué se les denominó fenómenos anómalos no identificados (UAP) en vez de objeto volador no identificado como es usual (OVNI), la Nasa explica: “el cambio se debe a que “UAP” abarca fenómenos observados no solo en el aire y el espacio, sino también en el mar”.

El término OVNI ha sido reemplazado en la jerga del gobierno por UAP (fenómenos anómalos no identificados). La idea es desestigmatizar el tema.