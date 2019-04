Foto a la puerta del infierno

Estas estructuras se han prestado para especulaciones, como las de los agujeros de gusano (Puentes Einstein-Rosen): ‘deslizaderos’ por los cuales se cae a otro sitio del universo a años luz, que las matemáticas permiten.

La salida del agujero negro sería un agujero blanco. Pero como todo lo que entra a aquel no puede volver a salir por él, al emerger por uno blanco no podría devolverse, entonces no se puede saber qué sucede. Eso, en el caso de que alguien sobreviviera a la intensa gravedad que destruye estrellas y lo que se le acerque. La teoría lo permite. ¿Existirán?