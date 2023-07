¿Por qué algunos dinosaurios sobrevivieron como aves? Esta es la razón

O’Connor plantea la hipótesis de que las presiones de ser un pájaro bebé precoz que tenía que mantenerse caliente, mientras experimentaba una muda rápida, p odrían haber sido un factor en la perdición final de los enantiornitinos. “Los enantiornitinos eran el grupo de aves más diverso del Cretácico, pero se extinguieron junto con todos los demás dinosaurios no aviares”, dice O’Connor. “Cuando el asteroide golpeó, las temperaturas globales se habrían desplomado y los recursos se habrían vuelto escasos, por lo que estas aves no solo tendrían demandas de energía aún mayores para mantenerse calientes, sino que no tenían los recursos para satisfacerlas”.

En las aves adultas modernas, la muda suele ocurrir una vez al año en un proceso secuencial, en el que reemplazan solo algunas de sus plumas a la vez en el transcurso de unas pocas semanas. De esa manera, aún pueden volar durante todo el proceso de muda. Las mudas simultáneas en aves adultas, en las que todas las plumas de vuelo se caen al mismo tiempo y vuelven a crecer en un par de semanas, son más raras y tienden a aparecer en aves acuáticas como patos que no necesitan volar para encontrar comida y evitar a los depredadores.

Es muy raro encontrar evidencia de muda en aves fósiles y otros dinosaurios emplumados, y O’Connor y Kiat querían saber por qué. “Tuvimos esta hipótesis de que las aves con mudas simultáneas, que ocurren en un período de tiempo más corto, estarán menos representadas en el registro fósil”, dice O’Connor: menos tiempo dedicado a la muda significa menos oportunidades de morir durante la muda y convertirse en un fósil que muestra signos de muda. Para probar su hipótesis, los investigadores profundizaron en la colección de aves modernas del Museo Field.

“Probamos más de 600 pieles de aves modernas almacenadas en la colección de ornitología del Museo Field para buscar evidencia de muda activa”, dice Kiat, el primer autor del estudio. “Entre las aves que mudaron secuencialmente, encontramos docenas de especímenes en una muda activa, pero entre las mudas simultáneas, casi no encontramos ninguno”.

Si bien estas son aves modernas, no fósiles, proporcionan un proxy útil. “En paleontología, tenemos que ser creativos, ya que no tenemos conjuntos de datos completos. Aquí, utilizamos el análisis estadístico de una muestra aleatoria para inferir lo que realmente nos dice la ausencia de algo”, dice O’Connor. En este caso, la ausencia de aves fósiles en proceso de muda, a pesar de que la muda activa es tan frecuente en la muestra de especímenes de aves modernas, sugiere que las aves fósiles simplemente no mudaban con tanta frecuencia como la mayoría de las aves modernas. Es posible que hayan sufrido una muda simultánea, o que no hayan mudado anualmente como lo hacen la mayoría de las aves en la actualidad.

Tanto el espécimen de ámbar como el estudio de la muda en las aves modernas apuntan a un tema común: las aves prehistóricas y los dinosaurios emplumados, especialmente los de grupos que no sobrevivieron a la extinción masiva, mudaron de forma diferente a las aves actuales.