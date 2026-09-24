La tumba de Tutankamón podría ocultar cámaras secretas y los restos de Nefertiti, según nuevo estudio

Más de cien años después de que Howard Carter abriera la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes y la encontrara casi intacta, el sepulcro más famoso del Egipto antiguo vuelve a ser el centro de una controversia científica que podría reescribir lo que sabemos sobre él.
Un nuevo informe arqueo-geofísico sugiere que la tumba KV62 es considerablemente más extensa de lo que se ha pensado durante un siglo, y que detrás de sus paredes podrían esconderse corredores, cámaras adicionales y, posiblemente, los restos de la reina Nefertiti.