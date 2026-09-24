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Presupuesto de la JEP tendrá recorte de $170.000 millones para el 2027, ¿qué pasará con el tribunal?

El recorte de fondos de la Jurisdicción Especial para la Paz se aprobó en las comisiones económicas del Senado y la Cámara. Ahora pasará a discutirse en las respectivas plenarias.

  • Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz han manifestado que una reducción presupuestal sería someter al tribunal a una “situación de quiebra”. Foto: Colprensa
    Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz han manifestado que una reducción presupuestal sería someter al tribunal a una “situación de quiebra”. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En el primer debate del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027, una de las decisiones aprobadas en las comisiones económicas del Congreso fue un recorte de $170.000 millones de recursos destinados para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En las comisiones Tercera del Senado y Cuarta de la Cámara de Representantes se aprobó una disminución presupuestal para el tribunal que consta de $140.000 millones en el rubro de inversión y $30.000 millones en gastos de funcionamiento.

Tras esa decisión, en caso de mantenerse así hasta superar las plenarias, la JEP partirá el año próximo con unos recursos de $721.803 millones. Respecto a los fondos que se les recortó, $100.000 millones serán reasignados a la justicia ordinaria a través del Consejo Superior de la Judicatura.

Dicha aprobación fue celebrada por senadores de la bancada del gobierno como Carlos Meisel y Enrique Gómez, quienes manifestaron que el recorte obedece a un ejercicio de racionalización del gasto público, al cual la JEP debe aportar su cuota de sacrificio ante la coyuntura fiscal del país.

Lea también: ¿Cuáles son las propuestas en el Congreso para cambiar la JEP? Van de recortarle plata a “dar garantías a militares”

De igual manera, varios congresistas ya habían señalado desde tiempo atrás al tribunal de ser un “fortín burocrático” y habían hecho cuestionamientos sobre sus gastos, siendo una de ellas la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, que acusó a la JEP de sumar $209.904 millones en supuestos gastos excesivos repartidos en ítems como la defensa jurídica para excombatientes de las Farc, el contrato de arrendamiento de su sede principal y operadores logísticos para la realización de eventos.

Pero sin duda, el principal vocero de la idea de un recorte al tribunal ha sido el presidente De la Espriella, quien públicamente ha celebrado las proposiciones para reducir el presupuesto del tribunal, justificando que es “responsabilidad fiscal”.

Ante la iniciativa de recorte a la JEP, que por el momento pasó el primer debate, el magistrado Raúl Sánchez ha advertido que de mantenerse esta disminución aprobada en primer debate, es someter a esa jurisdicción a una “situación de quiebra” y se pondría en riesgo su operatividad.

Por otra parte, ya desde que se conocieron las proposiciones, el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, ha denunciado que hay una “estrategia combinada de asfixia económica y de sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar” y ha advertido acciones penales internacionales.

Este presupuesto aún no es definitivo, ya que deberá someterse a discusión y votación en las plenarias del Senado y la Cámara, en donde puede haber modificaciones y ajustes. Esto debe hacerse a más tardar el 20 de octubre para que luego pase a sanción presidencial.

Siga leyendo: Comisiones económicas aprueban el Presupuesto de 2027: esto sigue en el Congreso

Preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero tendría la JEP para 2027 si se mantiene el recorte aprobado?
La JEP tendría un presupuesto aproximado de $721.803 millones para 2027, si el recorte aprobado en primer debate se mantiene durante las discusiones y votaciones restantes del Presupuesto General de la Nación.
¿En qué se divide el recorte de $170.000 millones a la JEP?
El recorte contempla $140.000 millones menos en inversión y $30.000 millones en gastos de funcionamiento. De los recursos recortados, $100.000 millones serían reasignados a la justicia ordinaria mediante el Consejo Superior de la Judicatura.
¿Qué falta para que quede aprobado definitivamente el recorte al presupuesto de la JEP?
El recorte todavía no es definitivo. El proyecto debe ser discutido y votado en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, donde puede sufrir modificaciones, antes de pasar a sanción presidencial.
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