¿Realmente necesita ese reloj inteligente?

Catalina Arango, colombiana radicada en Francia hace 8 años, trabaja como profesora en una escuela de música. Tiene un smartphone con un plan de 2 euros al mes, que incluye mensajes de texto ilimitados, 60 minutos de llamadas y 50 megas de navegación que nunca se gasta porque utiliza WiFi. Solo tiene dos aplicaciones: WhatsApp y Facebook Messenger, que usa para comunicarse con amigos y familiares en el exterior. “Reviso Facebook desde el computador para enterarme de eventos culturales y sociales en mi ciudad, pero a veces pasan semanas en las que no lo miro porque siento que me canso mentalmente y pierdo el tiempo. No veo esa necesidad de estarme comunicando a través de un aparato, me gusta el contacto con las personas y por eso soy profesora. Tampoco tengo televisor en casa, las noticias las veo por Internet y prefiero utilizar mi tiempo lejos de pantallas”, dice.