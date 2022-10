Aunque no ofreció más detalles sobre ese proyecto, Musk podría estar refiriéndose a un nuevo producto sobre el que se pronunció anteriormente en conversaciones internas con inversores de Twitter, según una presentación obtenida en mayo por The New York Times.

En esa presentación, el empresario mencionaba un producto llamado X –del que no se filtraron detalles– que estimaba que podría implementarse en 2023, comenzando con unos 9 millones de suscriptores el primer año y alcanzando 104 millones en 2028, de acuerdo con sus proyecciones.