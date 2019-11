Entre tantos teléfonos nuevos, ¿hay innovación?

SANTIAGO VILLEGAS

Consultor en transformación digital

ANÁLISIS

El auge de las cámaras no es gratuito

Los fabricantes de tecnología son conscientes de que estamos en una transición de interfaces y están empezando a desarrollar patentes para realidad aumentada, por ejemplo. Esto significa que hay que enseñarles a las máquinas a leer el contexto físico y para que eso suceda se necesita que las máquinas tengan datos. La mejor manera de hacer que la inteligencia artificial pueda leer el mundo es generando grandes cantidades de imágenes del mundo real. Hasta hace siete años, lo que hacíamos al entrar a una página web era llenar una captcha, pero en realidad estábamos enseñando a las máquinas en sistema óptimo de reconocimiento de caracteres. Gracias a eso, hoy Google Books es la base de datos más grande de libros digitalizados. Pero si entramos hoy a un captcha, lo que preguntan es si somos un robot. Al responder que no, aparecen imágenes. Esa cantidad de imágenes son fundamentales para crear las primeras patentes de realidad virtual y aumentada que se van a integrar, en los próximos cinco años, con objetos del mundo real. No es gratuito que Google y Apple estén proponiendo mejoras sutanciales a sus cámaras y servicios asociados a las imágenes como Google Fotos o iCloud. Esas fotos se suben a la nube y les permiten a ellos desarrollar ejercicios de inteligencia artificial sobre la base de un “servicio” que tiene su interés. Hay cosas que uno como usuario no detecta, entonces la explicación que subyace al hecho de que las fabricantes de tecnología estén incorporando varias cámaras, no es solamente que los usuarios estemos tomando cada vez más fotografías sino también entrenar sus sitemas de inteligencia artificial. El hecho de que Instagram hoy sea la red social más usada, o que la red social de videos cortos Tik Tok crezca a un ritmo tan acelerado, da cuenta también de la orientación de mercadeo de las grandes empresas.