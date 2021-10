¿Hay un monopolio? ¿Hay otras alternativas además de Facebook? El impacto al comercio, a las empresas y a los individuos fue innegable lo que, para Pinzón, “tenemos que analizar, porque necesitamos alternativas y contingencias. No podemos depender de uno solo. Debemos reflexionar sobre el valor de internet y cómo afecta a unos más que a otros”. Pero indica que sí hay alternativas, como Telegram o Signal (Ver recuadro). Estas, sin embargo, no estaban preparadas para tan alta afluencia y hoy lo demostraron. “Ocurrió como cuando hay una autopista cerrada. Todos se mueven hacia otra más pequeña que inevitablemente se llena de carros y colapsa porque no estaba adecuada”, continúa Pinzón. Por esto, añade Gutiérrez, la gente migró a otras plataformas, hacia la competencia, “pero Telegram también presentó fallas porque de forma masiva los usuarios comenzaron a llegar y esa infraestructura está pensada para cierta cantidad de usuarios con cierto margen de holgura y no para estas cifras”.