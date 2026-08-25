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Algoritmos de Facebook y TikTok promueven contenidos para reclutamiento infantil en Colombia: HRW

Según la ONG, al menos 1.500 niños y adolescentes han sido reclutados en el país desde 2021, muchos atraídos por publicaciones que glorifican la vida armada y prometen dinero fácil.

  • Human Rights Watch presentó en Bogotá un informe que documenta el uso de redes sociales por parte de grupos armados para reclutar niños. FOTO Colprensa
    Human Rights Watch presentó en Bogotá un informe que documenta el uso de redes sociales por parte de grupos armados para reclutar niños. FOTO Colprensa
Agencia AFP
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 2 horas
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La ONG Human Rights Watch denunció el lunes que las redes sociales Facebook y TikTok fallan en detectar, eliminar y evitar la difusión de contenido producido por grupos armados en el país para reclutar menores de edad y “sus algoritmos parecen incluso promoverlo”.

En seis décadas de conflicto armado, las guerrillas y narcotraficantes han sumado a sus filas niños y adolescentes pobres, pero en los últimos años el uso de estas populares plataformas ha “contribuido al drástico aumento del reclutamiento infantil”, de acuerdo con una investigación del organismo internacional.

Las plataformas digitales tienen que reconocer que están siendo usadas para el reclutamiento de niñas y niños (...) En la práctica están siendo usadas para la comisión de delitos, incluso de crímenes de guerra”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, durante la presentación del informe en Bogotá.

En el documento, Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre la difusión en redes sociales de publicaciones que glorifican “la vida armada” y promueven “ofertas de trabajo engañosas”, que han contribuido a que al menos 1.500 menores fueran reclutados en Colombia desde 2021.

Los grupos armados utilizan a los niños principalmente para combatir, recabar inteligencia y operar drones, según el informe.

“Casi la mitad” de los afectados por este delito, considerado un crimen de guerra, son indígenas. Y las niñas (40% de los casos) están expuestas a violencia sexual.

HRW documentó publicaciones en las que los criminales exhiben fajos de billetes y joyas. En otras aparecen en campamentos o escuchando narcocorridos, canciones al estilo mexicano que hacen apología de la mafia.

Los grupos armados venden “un estilo de vida” de “plata fácil”, dijo durante la presentación Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia.

Algunos usuarios preguntan en comentarios cómo ingresar a organizaciones como el cártel del Clan del Golfo o guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016.

Estas últimas son responsables del 74% de los casos, de acuerdo al informe. La ONG dijo haber informado a Meta, empresa matriz de Facebook, y ByteDance, de TikTok, sobre esta problemática.

Lea también: Drones kamikazes y ataques en enjambre: la nueva guerra en Colombia

Ambas afirmaron que removieron el contenido de grupos armados que les señalamos”, indicó HRW.

Meta aseguró que “se esfuerza constantemente por perfeccionar” su estrategia para combatir el reclutamiento de menores, de acuerdo al informe.

En tanto, ByteDance sostuvo que impide “de manera proactiva” que los grupos criminales utilicen la plataforma con esos fines. Aunque el acuerdo de paz de 2016 desarmó al grueso de las Farc, disidencias y otros grupos armados se han expandido desde entonces.

El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, promueve una ofensiva militar para combatirlos con la ayuda de Estados Unidos e Israel.

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Preguntas frecuentes:

¿Cómo usan Facebook y TikTok los grupos armados para reclutar menores en Colombia?
Según Human Rights Watch, los grupos armados publican contenido que glorifica la vida armada y ofrece trabajo con dinero fácil, exhibiendo fajos de billetes, joyas y campamentos. Algunos narcocorridos también circulan en estas plataformas. Los algoritmos de ambas redes no solo fallan en detectar ese contenido sino que, según la ONG, parecen promoverlo activamente entre usuarios vulnerables.
¿Cuántos menores han sido reclutados por grupos armados en Colombia desde 2021?
Human Rights Watch documentó al menos 1.500 casos de reclutamiento de menores en Colombia desde 2021, fenómeno al que el uso de redes sociales ha contribuido de manera significativa según la organización. Casi la mitad de los afectados son indígenas y el 40% son niñas, quienes además están expuestas a violencia sexual.
¿Qué respondieron Meta y TikTok a las denuncias de Human Rights Watch?
Meta, empresa matriz de Facebook, afirmó que se esfuerza constantemente por perfeccionar su estrategia para combatir el reclutamiento de menores y aseguró haber eliminado el contenido que HRW le señaló. ByteDance, propietaria de TikTok, sostuvo que impide de manera proactiva que grupos criminales usen la plataforma con esos fines. Human Rights Watch considera que estas respuestas son insuficientes frente a la magnitud del problema.
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